Валуев считает, что Черчесова справедливо отправили в отставку

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Все просто: Черчесов не оправдал ожиданий, поэтому мы ищем кого-то другого. Не думаю, что у тренера есть претензии к РФС, например, по поводу заработной платы. Насколько я знаю, с этим было все нормально. Понимаете, когда его несправедливо снимают - в этом случае есть смысл что-то обсуждать. В ситуации с уходом Черчесова все справедливо», - передает слова Валуева «Чемпионат».

Сборная России не смогла выйти из группы по итогам Евро-2020, заняв четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.