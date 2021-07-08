Бьорн Кейперс обслужит финал Евро-2020

Назначена судейская бригада на финальный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Италии и Англии.

Финал Евро-2020 будет обслуживать бригада судей во главе с Бьорном Кейперсом (Нидерланды). Ему будут помогать ассистенты Сандер ван Рюкель (Нидерланды) и Эрвин Зейнстра (Нидерланды). Резервный арбитр - Карлос дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери - Бастиан Данкерт (Германия).

Финальный матч Евро-2020 между Италией и Англией состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00 мск.