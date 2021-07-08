Дмитрий Тарасов: Сваливать все на Черчесова тоже неправильно

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов высказал свое мнение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной.

«Мне всегда было комфортно с Черчесовым. Мне понравился его тренировочный процесс, штаб. Винить во всем тренера тоже неправильно. Установка производилась игроками. Вот набор проблем. Но это наша жизнь и реальность. Если результата нет, тренер увольняется. Сейчас не сложилось», - цитирует слова Тарасова «Чемпионат» .

Российская сборная не смогла выйти из группы на Евро-2020. В соперниках были датчане, бельгийцы и финны. Россия заняла четвертое место с тремя очками.