Министр Великобритании заявил, что не пустит итальянских болельщиков на финал Евро-2020

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс рассказал, что в страну не пустят итальянцев, которые собираются посетить ее только ради финала Евро-2020.

«Что бы я сказал итальянцам, которые попытаются попасть на матч? Ответ на этот простой вопрос таков: «Не делайте этого». Если мы увидим, что люди пытаются въехать на территорию страны только ради матча, то не пустим их. Мы уже отменили большое количество рейсов по этой причине», - приводит слова Шаппса «Чемпионат», ссылаясь на Reuters.

Напомним, что финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.