Хабиб дал прогноз на финал Евро-2020

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что Англия победит Италию в финале Евро-2020, который состоится послезавтра, 11 июля.

«Последний раз они выиграли титул в 1966 году. Они выиграли чемпионат мира. После этого они ничего не добились.

У них очень хорошая молодая команда с такими игроками, как Стерлинг, Кейн, Маунт, Филлипс, Уокер, Пикфорд. Очень хорошая команда, и они сыграют финал дома.

У Италии, как по мне, хорошие шансы. У них очень опытная команда: Бонуччи, Кьеллини, Иммобиле, все эти ребята. Но мне кажется, что Англия должна побеждать, потому что у нее есть скорость. Надеюсь, Англия победит. Думаю, они этого заслуживают», - сказал Нурмагомедов в видео, размещенном в Instagram его тренера Хавьера Мендеса.

Финал состоится 11 июля на «Уэмбли». Англия впервые в своей истории сыграет в финале Евро. Италия доходила до последней стадии на Евро-2012.