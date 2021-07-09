Сборная Италии закрылась на своей базе из-за случаев COVID-19 среди журналистов

Сборная Италии закрылась на своей базе во Флоренции из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией среди журналистов.

Как сообщает La Repubblica, положительный тест на COVID-19 сдали журналист и два представителя техперсонала государственного телеканала. Двое на тот момент находились в Лондоне, один - во Флоренции. Из футболистов сборной Италии никто не контактировал с зараженными.

Национальная федерация футбола решила закрыть базу для предотвращения случаев заражения среди членов команды. Пресс-конференции перед финалом Евро-2020 с участием игроков пройдут в дистанционном формате.

Решающая игра чемпионата Европы пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли». Начало встречи в Лондоне в 22:00 по московскому времени.