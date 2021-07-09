Александр Чеферин: Не думаю, что мы когда-нибудь вернемся к проведению Евро в разных странах

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что новый формат чемпионата Европы слишком сложен для исполнения, и вряд ли организация будет проводить турнир таким образом. Напомним, Евро-2020 близится к завершению, и игры проводились в разных странах.

«Если меня попросят сделать это еще раз, я больше не буду поддерживать эту идею. Это не совсем правильно, когда одним командам нужно пролететь более 10 000 километров, а другим - 1 000 километров. Это тоже несправедливо по отношению к болельщикам. Некоторым фанатам нужно быть в Риме, а через несколько дней - в Баку, это четыре с половиной часа полета. Это была интересная идея, но ее сложно было реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь вернемся к этому», - сказал Чеферин в интервью BBC.

Изначально Евро-2020 должен был пройти в 12 странах, но Дублин отозвал свою заявку из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Италия и Англия встретятся в финале Евро-2020. Встреча состоится 11 июля. Начало - в 22:00 мск.