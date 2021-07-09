Гарет Саутгейт: Впереди нас ждет самый сложный тест из всех возможных

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о сборной Италии перед финалом Евро-2020. По его словам, итальянцы заслуженно вышли в финал.

«Италия блестяще играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. Они играют очень целеустремленно, демонстрируют отличный стиль. Им всегда сложно забивать. Вне всяких сомнений, они заслужили выход в финал - на пути к нему они обыграли две сильнейшие команды - Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждет самое трудное испытание из всех возможных», - цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Финальный матч чемпионата Европы - 2020 между сборными Италии и Англии состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало в 22:00 мск.