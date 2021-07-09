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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
09 июля 19:35
автор: Александр Бойченко

Вератти назвал настоящей мечтой выиграть Англию на «Уэмбли»

Финал Евро-2020 между Италией и Англией пройдет 11 июля.

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился эмоциями перед финалом Евро-2020 против Англии, а также рассказал об оборонительной линии национальной команды в лице Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

«В Англии есть отличные игроки. Нельзя забывать, что они пропустили один мяч за весь турнир. Это стабильная и сбалансированная команда. Считаю, что Англия заслуженно вышла в финал. Победа на ее стадионе - настоящая мечта.

Бонуччи и Кьеллини? С ними вы чувствуете себя в безопасности. Мы, полузащитники, безгранично им доверяем, поэтому можем позволить себе прессинговать очень высоко. И Леонардо, и Джорджио с каждым годом становятся лучше», - цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.

Финальный матч чемпионата Европы - 2020 между сборными Италии и Англии состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне. Начало в 22:00 мск.

Подопечные Гарета Саутгейта единственный мяч пропустили от сборной Дании в полуфинале (2:1).

источник: UEFA (УЕФА)
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