Джорджо Кьеллини: Сборная Англии - это не только Кейн

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился своими мыслями об Англии перед финалом Евро-2020 11 июля. В частности, Кьеллини высоко оценил игру нападающего и капитана британца Харри Кейна.

«Удержать Кейна будет сложно, невероятно сложно. Он мне всегда нравился своей игрой. Помню один из его первых матчей за Англию - тогда мы играли в Турине. Уже тогда он произвел на меня большое впечатление. Он умеет работать из глубины поля и передавать проникающие передачи. Он забивает головой и ногами, всегда может нанести точный удар с дальней дистанции.

Англия - это, конечно, не только Кейн. У них отличные футболисты на обоих флангах, и заменяющие могут усилить любую команду. Такие игроки, как Джек Грилиш, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд, Доминик Калверт-Левин, Филип Фоден. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон также находится в резерве. В общем, это невероятно сильная команда», - цитирует Кьеллини пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии вышла в финал благодаря победам над Германией Украиной и Данией в плей-офф Евро. При этом, английская сборная пропустила всего лишь 1 мяч за 6 игр турнира. Подопечные Роберто Манчини оставили не у дел Австрию, Бельгию и Испанию в плей-офф.