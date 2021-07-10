Зоран Тошич: Одна из причин, почему сборная России провалилась на Евро-2020 - уровень чемпионата

Экс-армеец Зоран Тошич, выступающий в казахстанском «Тоболе», сделал свое предположение о причинах неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы.

«Возможно, одна из причин, почему национальная команда провалилась на Евро-2020 — уровень чемпионата. По моему мнению, когда я играл в России, уровень РПЛ был выше, чем сейчас. Стоит только вспомнить состав ЦСКА, когда я играл за армейский клуб. Это были звезды. После ЧМ-2018 уровень лиги упал, но я все равно считаю РПЛ конкурентоспособным чемпионатом», - приводит слова Тошича Sport24.ru.

Напомним, что на Евро-2020 сборная России одержала одну победу и потерпела два поражения и в итоге заняла в своей группе последнее место.