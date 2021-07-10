Черчесов - об игре Шунина против Бельгии: У вратаря не получилось

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему Антон Шунин потерял место в воротах национальной команды после матча против Бельгии (0:3).

«Мы понимали, что произошло против Бельгии: у вратаря не получилось, после матча видели определенные проблемы — значит, на поле в следующей встрече вышли те, кто лучше готовы. Это команда — кто-то оказывается в запасе, кто-то в старте, причем иногда по тактическим соображениям. Начинали же Евро с опытными футболистами, которые выступали в отборе», - приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Евро-2020 сборная России одержала одну победу и потерпела два поражения и в итоге заняла в своей группе последнее место.