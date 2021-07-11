Александр Точилин назвал идеальную кандидатуру для сборной России

Бывший главный тренер ФК «Сочи» Александр Точилин назвал экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева наиболее подходящим специалистом на вакантную должность главного тренера сборной России.

«Среди тех, кто сейчас свободен, есть Бердыев. Благодаря своему опыту и знаниям он все еще в тренде. Не думаю, что для него будет проблемой начать тренировочный процесс. К тому же у сборной нет постоянного тренировочного процесса. Поэтому Бердыев для меня идеальный кандидат», - цитирует Точилина euro-football.ru.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул свой пост после того, как команда не прошла в плей-офф Евро-2020.