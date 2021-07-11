ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
11 июля 13:34
автор: Александр Бойченко

Александр Мостовой: Я думаю, что финал Евро-2020 не закончится в основном времени

Финальным матч Евро-2020 между Италией и Англией пройдет 11 июня в 22:00 мск.

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между командами Англии и Италии будет закрытым и пройдет без большого количества атак. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

«Понятно, что большинство болельщиков, включая меня, будут болеть за сборную Италии, потому что все видели судейский момент в полуфинале Англия-Дания», - сказал Мостовой. «Британцам будет нелегко, потому что итальянцы смотрели тот полуфинал, они знают слабые стороны соперника. Если они смогут закрыть Харри Кейна и Рахима Стерлинга, матч может быть для них хорош. Думаю, основное время закончится вничью.»

«Скорее всего, будет закрытый финал, без большого количества атак. Это показала игра Англия - Дания, англичане хотели сломать соперника, а потом датская команда остудила их. Итальянцам спешить некуда, они знать свои сильные стороны, например, игра в обороне.»

Сборная Англии впервые в истории пробилась в финал Евро, в то время, пока их соперники сыграют уже в четвертый раз.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная Аргентины завоевала Кубок АмерикиЛетние Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителейТакие пенальти - это преступление. Эксперты возмущены решением судьи в матче Англии и Дании43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одеждуРоберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о Дзюбе«Кость просто разломилась». Макгрегор — о своей жуткой травме
Куницкая и Ахмедов разделили участь Конора. Итоги UFC 264
«Плеймейкер» подводит итоги прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC 264, в главном бою которого Дастин Порье победил техническим нокаутом Конора Макгрегора.
Лео плакал, его дети пели, Буэнос-Айрес ходил ходуном. Как Аргентина встретила первый титул Месси со сборной
Победа сборной Аргентины над Бразилией в финале Кубка Америки вызвала бурю эмоций у болельщиков всего мира. Многие из них в этом матче болели персонально за Лионеля Месси.
Перелом ноги — слабая отмазка. Что ждет Макгрегора после трагикомичного поражения от Порье
Главный бой UFC 264 в Лас-Вегасе завершился в пользу Дастина Порье, который техническим нокаутом победил Конора Макгрегора. Ирландец нелепым образом сломал ногу в первом раунде и покинул арену на носилках.
Италия — Англия: прямая трансляция финала Евро-2020 11.07.2021
11 июля 2021 года в Лондоне состоится финал чемпионата Европы между сборными Италии и Англии.
Видео всех голов Евро-2020 11.07.2021: Италия против Англии
Видеообзор финала чемпионата Европы по футболу Италия - Англия, который состоится в Лондоне 11 июля.
Он все-таки это сделал! Как Месси выиграл Кубок Америки с Аргентиной
Сборная Аргентины одержала историческую победу над Бразилией (1:0) на «Маракане» в финале главного турнира Южной Америки.
Страшное невезение. Как Веснина и Кудерметова проиграли финал Уимблдона, упустив два матчбола
Елена Веснина и Вероника Кудерметова были очень близки к парному титулу в Лондоне, но уступили в трех сетах - 6:3, 5:7, 7:9 - бельгийке Элизе Мертенс и Се Сувей из Тайваня. Во второй и третьей партиях россиянки подавали на матч.
Хвича снова решает. Как «Рубин» Слуцкого дожал «Химки» Глушакова на 90-й минуте на предсезонном турнире
В стартовом матче традиционного предсезонного турнира команда Леонида Слуцкого одолела с минимальным счетом «Химки» благодаря голу Хвичи Кварацхелии.
Возвращение русского футбола: «Динамо» закупается, пока все продают и размышляют
Через неделю матч за Суперкубок России, а там и не за горами и старт чемпионата страны. Однако не скажешь, что на трансферном рынке РПЛ серьезное оживление.
«Барти победит в трех сетах, Джокович может оформить сезонный Большой шлем». Кузмак — о финалах Уимблдона-2021
Известный телекомментатор Александр Кузмак поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от финалов Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика