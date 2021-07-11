Александр Мостовой: Я думаю, что финал Евро-2020 не закончится в основном времени

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между командами Англии и Италии будет закрытым и пройдет без большого количества атак. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

«Понятно, что большинство болельщиков, включая меня, будут болеть за сборную Италии, потому что все видели судейский момент в полуфинале Англия-Дания», - сказал Мостовой. «Британцам будет нелегко, потому что итальянцы смотрели тот полуфинал, они знают слабые стороны соперника. Если они смогут закрыть Харри Кейна и Рахима Стерлинга, матч может быть для них хорош. Думаю, основное время закончится вничью.»

«Скорее всего, будет закрытый финал, без большого количества атак. Это показала игра Англия - Дания, англичане хотели сломать соперника, а потом датская команда остудила их. Итальянцам спешить некуда, они знать свои сильные стороны, например, игра в обороне.»

Сборная Англии впервые в истории пробилась в финал Евро, в то время, пока их соперники сыграют уже в четвертый раз.