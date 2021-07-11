Анатолий Тимощук: Уверен, что итальянцы воспользуются своим шансом

Украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия — Англия.

Оба соперника достойны финала, нельзя сказать, что кто-то там появился случайно. Каждый полуфинал оставил приятные впечатления, поэтому я снова жду интересного матча. Я даже хочу дополнительное время, чтобы увидеть больше качественного футбола. Уверен, что, несмотря на небольшую поддержку, итальянцы в хорошем настроении воспользуются шансом. Я буду болеть за Италию - 2:1 или 1:1 и серию пенальти », - цитирует Тимощука слова« Р-Спорт ».

Италия в четвертый раз в своей истории сыграет в финале Евро, в то время, когда англичане попали туда впервые.