Динияр Билялетдинов: Не исключено, что мы увидим не очень яркий финал

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов предположил, как сложится финал Евро-2020 между Англией и Италией.

«Британцы приобретали уверенность в своих силах по ходу турнира. Естественно, теперь от них ждут только победы. Матч на «Уэмбли» решит всё. Поскольку на футболистов будет давить очень серьёзная ответственность, не исключено, что мы увидим не самый яркий финал. В первую очередь на кону окажется результат. Конек Италии — хорошая организация обороны, а вот про Англию я такого сказать не могу, хотя они и пропустили в шести матчах первенства континента всего один мяч», — заявил бронзовый призёр Евро-2008 в интервью RT.

Англия пропустила всего один мяч - от Дании в полуфинале. Итальянцы провели идеальный групповой этап, не пропустив ни одного гола при трех победах. Сборная Англии ни разу не выигрывала Чемпионат Европы в своей истории.