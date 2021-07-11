Евро-2020. Финал. Италия — Англия: Стартовые составы команд

«Это жесть, но он вернется». Страшная травма Макгрегора поделила звезд ММА на хейтеров и доброжелателей

Жуткая травма, из-за которой Конор Макгрегор был вынужден досрочно прекратить бой с Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, вызвала бурную реакция в бойцовском мире. Почти все звезды что-то написали или сказали в адрес ирландца, получившего перелом лодыжки.