Евро-2020. Финал. Италия — Англия: Стартовые составы команд

Официальный сайт чемпионата Европы-2020 опубликовал стартовые составы сборных Италии и Англии на финал турнира.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Барелла, Эмерсон, Жоржиньо, Верратти, Иммобиле, Инсинье, Кьеза.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Филлипс, Стерлинг, Кейн, Маунт.
Добавим, что главным арбитром матча назначен Бьорном Куйперс из Нидерландов.
Сборная Италии выигрывала чемпионат Европы в 1968, команда Англии впервые в своей истории вышла в финал.