Шоу стал автором самого быстрого гола в финалах чемпионатов Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов чемпионата Европы.

Об этом сообщает Opta. В решающем матче Евро-2020 Шоу отличился уже на 117-й секунде. Предыдущее достижение принадлежало испанцу Хесусу Переде. Он забил гол сборной СССР в финале ЧЕ-1964 через 317 секунд после стартового свистка.

Напомним, что финальная встреча Евро-2020 проходит в эти минуты в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На данную минуту заканчивается первый тайм, счет в матче 1:0 в пользу английской сборной.