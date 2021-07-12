Италия стала чемпионом Европы-2020, обыграв Англию в серии пенальти

Сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2).
На третьей минуте защитник английской команды Люк Шоу открыл счет. Сборная Италии отыгралась на 67-й минуте. Автором гола стал защитник Леонардо Бонуччи
Больше в основное время зрители на стадионе «Уэмбли» голов не увидели. Два дополнительных тайма также не выявили победителя. В серии пенальти точнее была команда Италии. Победу команде Роберто Манчини принес сэйв Джанлуиджи Доннаруммы после удара Букайо Сака
Таким образом, сборная Италии во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы. Первая победа была в 1968 году.
Евро-2020
Финал
Лондон, Англия.
Италия - Англия - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 3:2)
Голы: Бонуччи, 67 - Шоу, 3.
Серия пенальти: Берарди - 1:0; Кейн - 1:1; Белотти - 1:1; Магуайр - 1:2; Бонуччи - 2:2; Рэшфорд - 2:2; Бернандески - 3:2; Санчо - 3:2; Жоржиньо - 3:2; Сака - 3:2.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Барелла (Кристанте, 54), Эмерсон (Флоренци,118), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 96), Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 90), Кьеза (Бернандески, 86).
Англия: Пикфорд, Уолкер (Санчо, 120), Шоу, Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стоунз, Магуайр, Триппьер (Сака, 71), Филлипс, Стерлинг, Кейн, Маунт (Грилиш, 99).
Предупреждения: Барелла, 47; Бонуччи, 55; Инсинье, 84; Кьеллини, 96 - Магуайр, 106