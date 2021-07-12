Италия стала чемпионом Европы-2020, обыграв Англию в серии пенальти

Сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2).

На третьей минуте защитник английской команды Люк Шоу открыл счет. Сборная Италии отыгралась на 67-й минуте. Автором гола стал защитник Леонардо Бонуччи

Больше в основное время зрители на стадионе «Уэмбли» голов не увидели. Два дополнительных тайма также не выявили победителя. В серии пенальти точнее была команда Италии. Победу команде Роберто Манчини принес сэйв Джанлуиджи Доннаруммы после удара Букайо Сака

Таким образом, сборная Италии во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы. Первая победа была в 1968 году.

Евро-2020