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Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы
12 июля 01:13
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автор фото: Федерация футбола Португалии

Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы

Форвард португальской сборной забил пять мячей в четырех матчах турнира.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020.

36-летний форвард в четырех играх забил пять мячей.

Отметим, что столько же голов забил нападающий сборной Чехии Патрик Шик. Однако Роналду получил «Золотую бутсу», так как помимо пяти мячей сделал еще одну голевую передачу, в то время как Шик результативными пасами не отметился.

Ранее Роналду обошел француза Мишеля Платини, выйдя на первое место по количеству голов в истории чемпионатов Европы. Португальский форвард на пяти турнирах отличился 14 раз.

источник: «Советский спорт»
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