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12 июля 08:51

Андрей Канчельскис: Саутгейта нельзя называть физруком. Физрук до финала Евро не дойдет

В воскресенье Англия под руководством Гарета Саутгейта уступила в финале Евро-2020 итальянской сборной.

Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис встал на защиту главного тренера сборной Англии.

- Саутгейта нельзя называть физруком. Ребята, поймите же, физрук до финала не дойдет. Назовите мне хоть одного такого, кто дошел до финала? Думаю, это неправильное выражение.

Мы были за, чтобы такие «физруки» тренировали сборную России и доходили до финала Евро, - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.

источник: Чемпионат.com
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