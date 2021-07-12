Дмитрий Губерниев: Пикфорд – красавец, но по игре было заметно, что Италия – настоящий чемпион

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборная Англии не наиграла на победу в финале чемпионата Европы.

– Италия выиграла справедливо. Англия не играла как настоящий чемпион. Пикфорд – красавец, но по игре было заметно, что Италия – настоящий чемпион, – передает слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.