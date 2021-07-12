Михаил Боярский – о финале Евро: Преклоняюсь перед обеими командами, они показали высочайший футбол

Народный артист России Михаил Боярский поделился впечатлениями от финальной встречи чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.

- Полностью заслуженная победа Италии, хотя, конечно, мы и увидели лотерею. Большинство болели за итальянцев, ибо англичане несправедливо вышли в финал. Я преклоняюсь перед обеими командами, они показали высочайший футбол, - цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.