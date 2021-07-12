ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
12 июля 09:10

Михаил Боярский – о финале Евро: Преклоняюсь перед обеими командами, они показали высочайший футбол

В воскресенье сборная Италии в серии послематчевых пенальти одержала победу в финале Евро-2020 над командой Англии.

Народный артист России Михаил Боярский поделился впечатлениями от финальной встречи чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.

- Полностью заслуженная победа Италии, хотя, конечно, мы и увидели лотерею. Большинство болели за итальянцев, ибо англичане несправедливо вышли в финал. Я преклоняюсь перед обеими командами, они показали высочайший футбол, - цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Genesis G70 Shooting Brake (2022) обзор нереального универсалаНазваны самые богатые и самые бедные регионы России"Рубин" стартовал с победы на Кубке "Матч Премьер"Экс-звезда UFC Пейдж Ванзант "взорвала" мозг мужчинам своими фотоВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФ43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одежду
«Еще один реванш будет выгоден и Макгрегору, и Порье». Валуев — об итогах UFC 264
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал «Плеймейкеру» победу Дастина Порье над Конором Макгрегором техническим нокаутом в главном поединке турнира UFC 264, который прошел в минувший уик-энд в США.
Золотая Италия, золотой Манчини и злой рок бедняги Саутгейта. Как «скуадра адзурра» победила Англию в финале Евро-2020
В финале чемпионата Европы итальянцы ушли от поражения в основное время (1:1) и вырвали победу над англичанами в серии пенальти (3:2).
Видео всех голов Евро-2020 11.07.2021: Италия победила Англию по пенальти
Видеообзор финала чемпионата Европы по футболу Италия - Англия, который состоится в Лондоне 11 июля.
Италия — Англия: прямая трансляция финала Евро-2020 11.07.2021
11 июля 2021 года в Лондоне состоится финал чемпионата Европы между сборными Италии и Англии.
«Спартак» Витории хорош! Или столь ужасен «Сочи»?
«Спартак» стартовал на крупном предсезонном турнире с убедительной победы над «Сочи» (4:0).
«Выиграть ЧМ-2022 Аргентине будет сложнее, чем Кубок Америки». Сенников — о триумфе Месси на «Маракане»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Сенников уверен, что после долгожданного выигрыша Кубка Америки Лионель Месси поставит цель завоевать золото ЧМ в Катаре.
«Это жесть, но он вернется». Страшная травма Макгрегора поделила звезд ММА на хейтеров и доброжелателей
Жуткая травма, из-за которой Конор Макгрегор был вынужден досрочно прекратить бой с Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, вызвала бурную реакция в бойцовском мире. Почти все звезды что-то написали или сказали в адрес ирландца, получившего перелом лодыжки.
Куницкая и Ахмедов разделили участь Конора. Итоги UFC 264
«Плеймейкер» подводит итоги прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC 264, в главном бою которого Дастин Порье победил техническим нокаутом Конора Макгрегора.
Лео плакал, его дети пели, Буэнос-Айрес ходил ходуном. Как Аргентина встретила первый титул Месси со сборной
Победа сборной Аргентины над Бразилией в финале Кубка Америки вызвала бурю эмоций у болельщиков всего мира. Многие из них в этом матче болели персонально за Лионеля Месси.
Перелом ноги — слабая отмазка. Что ждет Макгрегора после трагикомичного поражения от Порье
Главный бой UFC 264 в Лас-Вегасе завершился в пользу Дастина Порье, который техническим нокаутом победил Конора Макгрегора. Ирландец нелепым образом сломал ногу в первом раунде и покинул арену на носилках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика