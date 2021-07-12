Принц Уильям: Сборная Англии проделала долгий путь, но, к сожалению, это был не ее день

Британский принц Уильям, занимающий второе место в очереди престолонаследия, поделился эмоциями после поражения английской команды в финальной встрече чемпионата Европы.

- Душераздирающе. Поздравляю сборную Италии с великой победой. Сборная Англии проделала долгий путь, но, к сожалению, это был не ее день. Вы все можете высоко держать голову и гордиться собой - я знаю, что все еще впереди, - приводит «МК-Спорт» слова герцога Кембриджского - президента Футбольной ассоциации Англии.

Добавим, что сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.