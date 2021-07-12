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12 июля 09:56

Андрей Канчельскис: Дзюбе надо было сказать про Черчесова, что он не тренер

В воскресенье сборная Италии под руководством Роберто Манчини в серии послематчевых пенальти одержала победу в финале Евро-2020 над командой Англии.

Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис заявил, что форвард «Зенита» ошибся в оценке тренерских способностей нынешнего наставника итальянской команды.

– Высказывание Дзюбы про Манчини? Артем говорил, что и Эмери не тренер, хотя испанец четыре раза побеждал Лигу Европы. Манчини у него тоже не тренер – теперь Роберто выиграл Евро. Дзюбе надо было сказать про Черчесова, что он не тренер, глядишь Россия дошла бы до финала, – приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что в одном из интервью «СЭ» нападающий «Зенита» и сборной России нелестно отозвался о главном тренере сборной Италии: «… для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен».

Добавим, что сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.

источник: Чемпионат.com
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