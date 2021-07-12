Александр Мостовой: Замены Саутгейта войдут в историю, своим решением он отнял у Англии титул

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что вся вина за поражение английской команды в финале Евро лежит на главном тренере

- Замены Саутгейта войдут в историю: выпускает Санчо и Рашфорда под пенальти, даёт им бить, а ребята теперь на всю жизнь останутся антигероями. А поставить бить последний пенальти 19-летнего паренька… Это ужасный стресс, я даже не представляю. Своим решением Саутгейт отнял у Англии титул, - передает слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Саутгейт решил провести замены в самом конце дополнительного времени встречи. Вышедшие на поле на 120-й минуте Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо не смогли реализовать пенальти в послематчевой серии. Рэшфорд угодил в штангу, уже обманув голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а удар Санчо вратарь итальянцев отразил. Как и следующую попытку в исполнении 19-летнего Букайо Саки.

Добавим, что сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.