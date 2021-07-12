Кьеллини рассказал, что принесло удачу сборной Италии на Евро-2020

Капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини рассказал, что помогло его команде одержать победу в финале Евро-2020.

- В своих мыслях мы представляли картинку с изображением Каннаваро с трофеем в руках (на ЧМ-2006), и это принесло нам удачу», - цитирует Кьеллини «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В воскресенье сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.