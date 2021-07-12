Премьер-министр Великобритании осудил расистские высказывания против игроков сборной Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил расистские нападки на сборную Англии в социальных сетях.

- Сборная Англии заслуживает того, чтобы ее (игроков) восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Тем, кто несет ответственность за эти ужасные высказывания, должно быть стыдно, - приводит слова Джонсона ТАСС.

Напомним, что вышедшие на поле на 120-й минуте Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо не смогли реализовать пенальти в послематчевой серии. Рэшфорд угодил в штангу, уже обманув голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а удар Санчо вратарь итальянцев отразил. Как и следующую попытку в исполнении 19-летнего Букайо Саки.

Добавим, что сразу после матча английские болельщики в соцсетях устроили травлю темнокожих футболистов, не сумевших забить пенальти, оскорбляя их на почве расовой принадлежности.