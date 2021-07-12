Футбольная ассоциация Англии призвала наказать фанатов за расистские высказывания после финала Евро

Футбольная ассоциация Англии (FA) осудила расистские высказывания болельщиков в отношении некоторых игроков национальной сборной.

- FA сильно осуждает любые формы дискриминации, мы потрясены расистскими высказываниями в сторону некоторых игроков сборной Англии в социальных сетях. Мы понимаем, что люди, показывающие такое отвратительное поведение, не могут следовать за командой. Призываем к самому суровому наказанию в отношении всех виновных, - цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Напомним, вышедшие на поле на 120-й минуте Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо не смогли реализовать пенальти в послематчевой серии. Рэшфорд угодил в штангу, уже обманув голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а удар Санчо вратарь итальянцев отразил. Как и следующую попытку в исполнении 19-летнего Букайо Саки.

Добавим, что сразу после матча английские болельщики в соцсетях устроили травлю темнокожих футболистов, не сумевших забить пенальти, оскорбляя их на почве расовой принадлежности.