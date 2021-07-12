Рауль Рианчо: Изначально предполагал, что Италия выиграет этот чемпионат Европы

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу итальянцев в финальном матче чемпионата Европы.

- Изначально предполагал, что Италия выиграет этот чемпионат. Хотя фактор поля мог сказаться на результате финала. Игра получилась некрасивой, но до самого конца сохранялась интрига. Я считаю, Италия заслужила победу, потому что она играла в командный футбол и в атаке, и в защите. Англия же сделала ставку на вспышки трех игроков, особенно на Стерлинга. Но они не смогли конкурировать с коллективным подходом итальянцев, - приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо не смогли реализовать пенальти в послематчевой серии. Рэшфорд угодил в штангу, уже обманув голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а удар Санчо вратарь итальянцев отразил. Как и следующую попытку в исполнении 19-летнего Букайо Саки.