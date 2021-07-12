Андрей Червиченко: Давно нет чопорной Англии, ее нынешнее лицо – эти нажравшиеся пива рожи

Перед матчем были потасовки английских болельщиков со стюартами и полицией, нападение на итальянских фанатов и даже штурм «Уэмбли» безбилетниками. Пишут, что порядка 100 человек прорвались на трибуны. Отчего такой всплеск агрессии – на радостях от близости титула?
- Да это их типичное поведение. Наши алкаши по сравнению с нажравшимися англичанами - дети невинные. Уже давно нет чопорной Англии, про которую писали в романах и ставили фильмы, а ее нынешнее настоящее лицо – вот эти нажравшиеся рожи.
Евро-2020
Финал
Италия – Англия – 1:1 (0:1; 3:2 по пен.)
Голы: Шоу, 2 – 0:1. Бонуччи, 67 – 1:1.
Серия пенальти: Берарди – 1:0. Кейн – 1:1. Белотти – 1:1 (вратарь). Магуайр – 1:2. Бонуччи – 2:2. Рашфорд – 2:2 (штанга). Бернардески – 3:2. Санчо – 3:2 (вратарь). Жоржиньо – 3:2 (вратарь). Сака – 3:2 (вратарь).
Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 96), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Инсинье (Белотти, 90), Иммобиле (Берарди, 55).
Англия: Пикфорд, Уолкер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр, Триппьер (Сака, 71), Филлипс, Райс (Хендерсон, 74; Рашфорд, 120), Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Стерлинг, Кейн.
Предупреждения: Барелла, 47. Бонуччи, 55. Инсинье, 84. Кьеллини, 90+6. Магуйар, 106. Жоржиньо, 114.
Судья: Куйперс (Нидерланды).