Андрей Червиченко: Давно нет чопорной Англии, ее нынешнее лицо – эти нажравшиеся пива рожи

Перед матчем были потасовки английских болельщиков со стюартами и полицией, нападение на итальянских фанатов и даже штурм «Уэмбли» безбилетниками. Пишут, что порядка 100 человек прорвались на трибуны. Отчего такой всплеск агрессии – на радостях от близости титула?

- Да это их типичное поведение. Наши алкаши по сравнению с нажравшимися англичанами - дети невинные. Уже давно нет чопорной Англии, про которую писали в романах и ставили фильмы, а ее нынешнее настоящее лицо – вот эти нажравшиеся рожи.

Евро-2020

Финал

Италия – Англия – 1:1 (0:1; 3:2 по пен.)

Голы: Шоу, 2 – 0:1. Бонуччи, 67 – 1:1.