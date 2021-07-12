Ринат Дасаев: Доннарумма заслужил звание лучшего игрока Евро-2020

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев оценил игру голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы на завершившемся в воскресенье чемпионате Европы.

- Считаю, две команды заслуживали победы, но пенальти, сами знаете, это жребий, тут кому повезет, и на данный момент повезло итальянцам. Доннарумма хорошо сыграл - два удара с пенальти отразил, да и весь чемпионат он сыграл хорошо, заслужил звание лучшего игрока, - приводит слова Дасаева ТАСС.

Напомним, нападающий Маркус Рашфорд и хавбек англичан Джейдон Санчо не смогли реализовать пенальти в послематчевой серии. Рэшфорд угодил в штангу, уже обманув голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а удар Санчо вратарь итальянцев отразил. Как и следующую попытку в исполнении 19-летнего полузащитника сборной Англии Букайо Саки.