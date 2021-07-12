Джек Грилиш: Я сказал, что хочу пробить пенальти, но решение принимал тренер

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш эмоционально отреагировал на критику со стороны бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Роя Кина.

«Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял так много правильных решений на этом Евро, и он сделал это сегодня вечером! Но я не допущу, чтобы люди говорили, что я не хотел бить пенальти, когда я сказал, что ...», - написал в своем твиттере хавбек английской сборной.

Ранее бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин после поражения Англии в финале Евро-2020 раскритиковал полузащитника национальной команды Джека Грилиша и нападающего Рахима Стерлинга: «Если ты Стерлинг или Грилиш, ты не можешь сидеть и смотреть, как ребенок идет бить пенальти раньше тебя, просто не можешь! Ты не можешь позволить застенчивому 19-летнему парню пойти вместо тебя!»

Напомним, форвард Маркус Рашфорд и хавбек Джейдон Санчо не смогли реализовать пенальти в послематчевой серии. Рэшфорд угодил в штангу, уже обманув голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а удар Санчо вратарь итальянцев отразил. Как и следующую попытку в исполнении 19-летнего полузащитника Букайо Саки.