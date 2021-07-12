Песков прокомментировал слухи о влиянии Кремля на российский футбол

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность влияния Кремля на футбол в России.

- Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут. Этим должны заниматься профессионалы, - передает слова Пескова ТАСС.

Ранее вице-премьер по вопросам культуры туризма и спорта Дмитрий Чернышенко напомнил, что не снимал с федераций и Министерства спорта вопросы лимита на легионеров и потолка зарплат. Об актуальности данных тем Чернышенко заговорил после неудачных выступлений сборных России по хоккею (остались без медалей чемпионата мира), футболу (не вышли в плей-офф чемпионата Европы) и баскетболу (не смогли отобраться на Олимпиаду).