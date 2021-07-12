Евгений Кафельников: В понимании Дзюбы Манчини – не тренер, но факты доказывают обратное

Бывший теннисист Евгений Кафельников – о словах форварда «Зенита» Артема Дзюбы в адрес нынешнего главного тренера сборной Италии.

– Каждый имеет право говорить что угодно. В понимании Дзюбы Манчини – не тренер. Но факты доказывают обратное. Роберто заработал титул, которого у Дзюбы никогда профессиональной карьере игрока и тренера не будет, – передает слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в одном из интервью «СЭ» нападающий «Зенита» и сборной России нелестно отозвался о главном тренере сборной Италии: «… для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен».

В воскресенье сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.