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12 июля 14:22

Валерий Газзаев: Всего один вопрос - почему у Манчини не получилось в «Зените»?

В воскресенье сборная Италии под руководством Роберто Манчини одержала победу на чемпионате Европы, в финальном матче переиграв команду Англии.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от финальной встречи Евро-2020.

– Думаю, логично, что вчера все закончилось серией пенальти. По-другому, наверное, и быть не могло. Италия показалась более целостной командой. Уже на групповом этапе они показали, что серьезно настроены на итоговую победу, обозначили свои амбиции.

Хочу поздравить Роберто Манчини, которого очень хорошо знаю. У меня в этой ситуации возникает только один вопрос. Какой? А почему у него не получилось в «Зените»? Но это уже другая история... Ведь в «Интере» и «Манчестер Сити» он работал успешно. Создал такую великолепную сборную, которая не проигрывает уже 34 матча, – передает слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Манчини тренировал «Зенит» с июня 2017 по май 2018 года. Под руководством итальянского специалиста «Зенит» не сумел попасть в тройку лучших команд по итогам сезона РПЛ.

Добавим, что сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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