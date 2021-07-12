Дмитрий Булыкин: Англичане долго будут вспоминать ошибки в серии пенальти, независимо от цвета кожи

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал оскорбления в адрес темнокожих футболистов сборной Англии, которые не реализовали пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 с Италией.

«В футболе очень жестко борются с дискриминацией, и я уверен, что все подобные случаи будут пресекаться. Но, конечно, даже если бы они были белыми и не забили пенальти, им все равно пришлось бы несладко. Думаю, им будут долго вспоминать эту неудачу. Играли дома на «Уэмбли» у себя. Все готовились, что футбол придет домой, что кубок возьмет Англия, и теперь промахнувшимся игрокам еще долго будут все это вспоминать, независимо от цвета кожи», — цитирует «Газета.Ru» бывшего игрока «Локомотива».

Напомним, что основное время решающего матча чемпионата Европы завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти точнее оказались итальянцы - 3:2. После матча темнокожие игроки английской команды Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд подверглись расистским оскорблениям в соцсетях за промахи с 11-метровой отметки.