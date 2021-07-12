Депутат Госдумы: Манчини - тренер высшего уровня, а Дзюба на чемпионате Европы ничего не показал

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал критику в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини со стороны нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

«Если Дзюба называет великих людей тренеришками, а они добиваются таких успехов, то он тогда кто вообще? Человек на этом Евро ничего не показал, даже жаль его. У нас игроки любят отвесить громкие эпитеты в адрес тренеров. Но мастерство доказывается не словесно, а на поле. Манчини доказал всей Европе, что он тренер высшего уровня. А Дзюба обосрался на Евро и играет в «Зените» только из-за российских судей, которые берегут его как зеницу око. Чуть что, сразу пенальти», - цитирует «Спорт-Экспресс» чиновника.

Напомним, что в 2019 году Дзюба заявил, что не считает Манчини тренером. Во время совместной работы в сезоне-2017/18 между футболистом и наставником произошел конфликт.

Накануне итальянец стал победителем чемпионата Европы, возглавляя свою национальную команду. Дзюба вместе со сборной России не смог преодолеть барьер группового этапа.