Далер Кузяев: Не считаю выступление сборной России на Евро-2020 катастрофой

Полузащитник сборной России Далер Кузяев оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно. Отбор на Евро прошли без проблем. И в Лиге наций до последнего матча боролись за первое место в группе. Да, не повезло. Да, не получилось. Но я не считаю это катастрофой», - приводит Sport24 слова игрока «Зенита».

Напомним, что сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.