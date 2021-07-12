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12 июля 18:17
автор: Александр Поволоцкий

Далер Кузяев: Не считаю выступление сборной России на Евро-2020 катастрофой

Хавбек провел на турнире все три матча, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник сборной России Далер Кузяев оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно. Отбор на Евро прошли без проблем. И в Лиге наций до последнего матча боролись за первое место в группе. Да, не повезло. Да, не получилось. Но я не считаю это катастрофой», - приводит Sport24 слова игрока «Зенита».

Напомним, что сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.

источник: Sport24.ru
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