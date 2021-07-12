Твиттер удалил более тысячи расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после финала Евро

Администрация соцсети Твиттер удалила более тысячи расистских сообщений в адрес футболистов сборной Англии после поражения в финале Евро-2020 от Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя социальной сети, учетные записи авторов удаленных записей и комментариев были временно заблокированы. В компании заявили, что в твиттере нет места «отвратительным расистским оскорблениям».

Напомним, что после матча темнокожие игроки английской команды Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд (оба родились в семьях выходцев из Вест-Индиии) и Букайо Сака (британец с нигерийскими корнями) подверглись расистским оскорблениям в соцсетях за промахи в серии пенальти.