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12 июля 22:38
автор: Александр Поволоцкий

Президент Италии встретился с национальной командой после победы на Евро-2020

Итальянцы не выигрывали турнир с 1968 года.

Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Марио Драги встретились с национальной командой, которая переиграла сборную Англии в финале чемпионата Европы.

Как сообщает твиттер победителей Евро, прием прошел в президентском дворце в Риме. После встречи футболисты, тренерский штаб, а также руководство страны сделали совместный снимок с трофеем.

«Вы столкнулись с двумя серьезными препятствиями: с игрой на домашнем стадионе противников и с быстрым голом, который поставил бы любого на колени. Вас окружала любовь итальянцев, и вы ответили взаимностью, оказав честь спорту», - цитирует Маттареллу пресс-служба Федерации футбола Италии.

Напомним, что сборная Италии в финале чемпионата Европы-2020 победила команду Англии - (1:1, по пенальти 3:2). Для »скуадры адзурры» этот титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале ЧЕ-1968.

источник: Федерация футбола Италии
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