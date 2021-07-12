Президент Италии встретился с национальной командой после победы на Евро-2020

Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Марио Драги встретились с национальной командой, которая переиграла сборную Англии в финале чемпионата Европы.

Как сообщает твиттер победителей Евро, прием прошел в президентском дворце в Риме. После встречи футболисты, тренерский штаб, а также руководство страны сделали совместный снимок с трофеем.

«Вы столкнулись с двумя серьезными препятствиями: с игрой на домашнем стадионе противников и с быстрым голом, который поставил бы любого на колени. Вас окружала любовь итальянцев, и вы ответили взаимностью, оказав честь спорту», - цитирует Маттареллу пресс-служба Федерации футбола Италии.