Кейн заступился за темнокожих англичан, не реализовавших пенальти в финале Евро-2020

Форвард сборной Англии Гарри Кейн осудил расистские оскорбления в адрес игроков национальной команды, которые не реализовали пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 по пенальти).

«Трое ребят, которые играли все лето великолепно, набрались смелости и взяли инициативу в свои руки, когда ставки были высоки. Они заслуживают понимания и поддержки, а не расистских оскорблений. Если ты оскорбляешь кого-либо в соцсетях, ты не болельщик сборной Англии, мы не хотим, чтобы ты за нас болел», — написал нападающий в своем твиттере.

Напомним, что Маркус Рашфорд угодил в штангу, удар Джейдона Санчо и Букайо Саки отразил вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма.