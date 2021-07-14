Роберто Розетти дал свою оценку пенальти на Стерлинге

Главный судья Данни Маккели принял правильное решение о назначении пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу между Англией и Данией (дополнительное время 2: 1) за нарушение правил на английского полузащитника Рахима Стерлинга. Об этом сообщил на онлайн-конференции председатель судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти.

«В конце первой дополнительной 15-минутки Маккели назначил датчанам пенальти после того, как Стерлинг упал в штрафной. Нападающий Харри Кейн не смог реализовать пенальти, но забил после того, как вратарь Каспер Шмейхель парировал удар.

«Мы можем обсудить этот момент, потому что мы абсолютно открыты, - сказал Розетти. - Но пенальти назначили правильно. Судья увидел момент, а система видеопомощи рефери (VAR) только подтвердила его решение - защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим».

Чемпионат Европы завершился 11 июля. Сборная Англии в финале проиграла Италии по пенальти.