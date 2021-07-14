Антон Фердинанд считает, что Англии нельзя давать проводить крупные турниры

Бывший футболист «Вест Хэм Юнайтед» и «Куинз Парк Рейнджерс» Антон Фердинанд поддержал идею запретить Англии проводить крупные международные турниры до тех пор, пока в стране не будет искоренен расизм.

Напомним, что после поражения сборной Англии в финальном матче ЧЕ-2020 с Италией (1:1, 2:3 СП) чернокожие футболисты, не реализовавшие свои удары в серии пенальти, были оскорблены в соцсетях по расовому признаку.

«Да, должны быть какие-то последствия. Так люди учатся, но для этого нужно хотеть учиться, и в этом проблема. Должно появиться желание изучить вопрос и избавиться от предрассудков, особенно когда речь идет о дискриминации. Многие из тех, кто кричит все эти оскорбления, никогда не узнают, что значит быть жертвой расизма. Но они могут попытаться разобраться», - цитирует Фердинанда Daily Mail.

Напомним, Англия впервые вышла в финал Евро, однако не смогла его выиграть в матче с Италией.