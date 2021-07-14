УЕФА определил лучший гол Евро-2020 (видео)

УЕФА определил лучший гол чемпионата Европы по результатам голосования болельщиков. Лучшим голом турнира против сборной Шотландии зрители признали гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика (2:0).
Среди претендентов на звание автора самого красивого гола на турнире также были:
Лоренцо Инсинье (Италия) - в ворота сборной Бельгии
Поль Погба (Франция) - в ворота сборной Швейцарии
Лука Модрич (Хорватия) - в ворота сборной Шотландии
Кевин Де Брюйне (Бельгия) - в ворота сборной Дании
Миккель Дамсгаард (Дания) - в ворота сборной Англии
Альваро Мората (Испания) - в ворота сборной Италии
Андрей Ярмоленко (Украина) - в ворота сборной Нидерландов
Федерико Кьеза (Италия) - в ворота сборной Испании
Криштиану Роналду (Португалия) - в ворота сборной Венгрии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
источник: UEFA (УЕФА)