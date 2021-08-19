«Жальгирис» на своем поле сыграл вничью с «Буде-Глимт», а «Рига» дома не смогла обыграть «Линкольн»

Футболисты литовского «Жальгириса» на своем поле сыграли вничью с норвежским «Буде-Глимт» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.

Встреча прошла в Вильнюсе и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дублем отметился Ульрик Салтнес (49-я и 54-я минуты). У хозяев поля точными ударами отличились Томислав Киш (7) и Эльджаджи Диав (90+2).

В параллельных матчах азербайджанский «Нефтчи» дома в меньшинстве упустил победу над израильским «Маккаби» из Хайфы (3:3), чешская «Виктория Пльзень» на своем поле обыграла болгарский ЦСКА (София) со счетом 2:0, латвийская «Рига» сыграла вничью с «Линкольном» из Гибралтара – 1:1, а австрийский ЛАСК не смог переиграть шотландский «Сент-Джонстон» - 1:1.

Добавим, что ответные встречи раунда плей-офф состоятся 26 августа.