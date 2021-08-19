Гол Шомуродова принес «Роме» выездную победу над «Трабзонспором» в матче Лиги конференций

Футболисты «Ромы» обыграли в гостях «Трабзонспор» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.

Встреча прошла в Трабзоне и завершилась победой итальянской команды со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Лоренцо Пеллегрини (55-я минута) и Эльдор Шомуродов (81). У хозяев поля точный удар на счету Андреаса Корнелиуса (64).

В параллельных встречах швейцарский «Базель» на своем поле вырвал победу у шведского «Хаммарбю» (3:1), а казахстанский «Кайрат» в гостях разгромил люксембургский клуб «Фола» (4:1).

Добавим, что ответные встречи раунда плей-офф состоятся 26 августа.