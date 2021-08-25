Юрий Семин: Путь один – инвестировать в развитие детско-юношеского футбола

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин рассказал, что главные проблемы российского футбола совсем не в ограничении на количество иностранцев в чемпионате.

– Путь один – инвестировать в развитие детско-юношеского футбола. В количество и качество полей, в выход на другой уровень детских тренеров. РФС, считаю, должен в первую очередь контролировать этот процесс, а не профессиональные команды. Тогда наш футбол поднимется.

А излишний акцент на темах вроде лимита - пустое дело. Побудет новая модель два-три года, сборная России станет играть еще хуже. И скажут – давайте менять лимит по-другому. Снова пойдут обсуждения, голосования, решения. То есть видимость бурной деятельности. И все будет стоять на том же месте, – приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Ранее Семин, комментируя возможную отмену лимита на легионеров в российской премьер-лиге, отметил, что в этом случае у молодых футболистов не будет шансов пробиться в основу, так как, покупая за серьезные деньги легионера, клуб заведомо дает ему преимущество.

Кроме того, наставник ростовской команды заявил, что отмена лимита не вернет российским игрокам мотивацию и не выведет их из зоны комфорта.