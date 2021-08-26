В следующем раунде Кубка лиги «Челси» сыграет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» - с «Норвичем»

В среду, 25 августа, состоялась жеребьевка 3-го круга Кубка английской лиги.
За выход в следующий раунд турнира между собой сыграют:
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Эвертон», «Престон Норт Энд» – «Челтнем Таун», «Фулхэм» – «Лидс», «Брентфорд» – «Олдхэм», «Уотфорд» – «Сток Сити», «Челси» – «Астон Вилла», «Уиган» – «Сандерленд», «Норвич» – «Ливерпуль», «Бернли» – «Рочдейл», «Арсенал» – «Уимблдон», «Шеффилд Юнайтед» – «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Уиком Уондерерс», «Миллуолл» – «Лестер», «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм», «Брайтон» – «Суонси Сити».
источник: «Советский спорт»