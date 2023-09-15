Спорт, в котором нам рады. Что стоит ожидать от чемпионата мира по борьбе — 2023

16 сентября в столице Сербии в городе Белград стартует чемпионат мира по борьбе 2023 года. Продлится соревнование до 24 сентября.

Уже во второй раз подряд мундиаль пройдёт в этой стране и городе. В 2023 году ЧМ планировали провести в России, в Красноярске. Но по понятным причинам международные соревнования на территории РФ сейчас не проводятся. Поэтому вновь был выбран Белград, в котором было организовано всё на высоком уровне ещё год назад. Да и для россиян данное место проведения — некая отдушина. Именно в этой стране мы будем уверены, что с дискриминацией не встретимся. Сербы относятся к России с должным уважением. Многие называют нас вовсе братским народом.

Особенно интересен этот чемпионат мира будет российским любителям спорта тем, что наши атлеты допущены до турнира. Правда, российские борцы будут выступать в статусе только нейтральных спортсменов. Гимн России звучать тоже не будет. Но допуск до международного соревнования в нынешних реалиях — это уже большой успех. К тому же, всем очевидно, что в этих дисциплинах мы будем одними из лидеров.

Россияне доминируют на чемпионате мира. Просто впечатляющая статистика!

Примечательно, что не только россияне и белорусы выступят на турнире под нейтральным флагом. Такую же ношу предстоит вынести и борцам из Индии. Всё из-за скандальной истории вокруг их президента федерации борьбы Бриджа Бухара Шарана Сингха. Его обвиняют в сексуальных домогательствах к спортсменам. Новую главу данного вида спорта Индия избрать не успела, поэтому тоже попала под санкции.

У этого чемпионата мира есть ещё один громадный плюс, который поможет России продемонстрировать свою состоятельность на мировой спортивной арене. На мундиале будут разыграны сразу 90 мест на предстоящие летние Олимпийские игры. Всего на ЧМ пройдут соревнования по трём дисциплинам: вольная, греко-римская и женская борьба. И в каждой из них будут проводиться соревнования в десяти различных весах, шесть из которых будут олимпийскими. В каждом виде борьбы и в каждом олимпийском весе будут определены по пятёрке лучших спортсменов.

РИА Новости

Среди стран-участников числятся: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Дания Египет, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Киргизия, Китай, Литва, Молдавия, Монголия, Норвегия, Польша, Румыния, США, Сербия, Словакия, Турция, Узбекистан, Франция, Эстония и Япония. А также будут представлены спортсмены и из Украины. Они игнорировать данный турнир не стали. А глава федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили вовсе выразил мнение, что между собой россиян и украинцев по сетке разделять не будут.

«Я убежден, что такое исключено, в том числе и со стороны наших украинских братьев. У нас давняя традиция отношений, и такие вещи унижают личностей, которые это тиражируют. Никто ничего учитывать и никого разводить по сетке не будет. Я считаю, это неправильно — всё должно быть по правилам и соответствовать уставу и техническому регламенту соревнований. Никаких предложений и попыток не поступало — мне было бы это известно, так как я член технической комиссии международной федерации», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

РИА Новости

Всего принять участие на чемпионате мира планировали 235 борцов из России и Беларуси. Специальная комиссия провела каждого из них, штудируя их социальные сети и анкеты, которые они заполняли во время подачи заявки на турнир. 26 из этих спортсменов проверку не прошли и в итоге на ЧМ не выступят.

Остальные участники уже стали известны. И, что радует, Россия привезёт на турнир многих сильнейших борцов, три олимпийских чемпиона попробуют свои силы на соревновании среди лучших: Завур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).

РИА Новости

Выступлений последнего мы будем ждать с особым нетерпением. Двукратный олимпийский чемпион (Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020) едет в Белград, чтобы получить путёвку на свою третью Олимпиаду. И здесь наверняка сойдётся со своим давним противником Кайлом Снайдером (оба выступают в категории до 97 кг), с которым уже четырежды встречался в финалах. На ЧМ-2017 наш спортсмен уступил американцу, но уже спустя год взял реванш, а в 2021-м перехватил у него золото Олимпиады и чемпионата мира. Их противостояние обещает стать главным событием всего турнира!

Также на ЧМ поедут Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Магомед Курбанов / Владислав Валиев (до 92 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг). Таким образом, наши борцы-вольники будут представлены во всех весовых категориях. Также стали известны и составы сборной в других дисциплинах.

Состав сборной России по греко-римской борьбе: Виталий Кабалоев (до 55 кг), Анвар Аллахьяров (до 60 кг), Астемир Бижоев (до 63 кг), Аслан Висаитов (до 67 кг), Нарек Оганян (до 72 кг), Адлет Тюлюбаев (до 77 кг), Ауэс Гонибов (до 82 кг), Алан Остаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг), Сергей Семенов (до 130 кг).

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Состав сборной России по женской борьбе: Полина Лукина (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Полещук (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Алина Касабиева (до 62 кг), Амина Танделова (до 65 кг), Вусала Парфианович (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг), Рита Талисманова (до 76 кг).

По предварительным данным стало известно, что на турнире выступят 44 атлета, которые получили спортивное образование в России, но будут представлять другие страны. 23 из них воспитались конкретно в Дагестане. Среди них — призёры Олимпиады, победители и призёры чемпионатов мира, Европы и Азии.

На чемпионате мира по борьбе выступят 44 россиянина, сменивших спортивное гражданство

Уроженцев России на предстоящем чемпионате мира будет представлено по максимуму. На данный момент далеко не во всех видах спорта можно увидеть противостояния россиян со спортсменами из других стран в равных условиях. На чемпионате мира по борьбе за этим можно будет последить. Амбиции и мотивация у российских борцов запредельные. И им нужна соответствующая поддержка.